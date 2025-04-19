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Новости 11:35

Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени Жириновского

фото ЗакС политика Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени Жириновского

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени Владимира Жириновского, которую с 1 сентября 2025 года начнут получать студенты вузов за достижения в области востоковедения и государственного управления, сообщили в кабмине 19 апреля. 

Ежегодно будут определяться 20 человек, которые будут получать стипендию: 10 для студентов и 10 для аспирантов. Размер премии составит 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Определять получателей стипендий будут специалисты из Министерства науки и высшего образования. Соискатели премии должны иметь оценки "отлично" и "хорошо", а также публиковаться в научных изданиях. Также будут учитываться победы в международных конкурсах.   

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В партии выдвинули ряд инициатив с целью увековечить память о государственном деятеле. Например, отчеканить монету с его портретом. В 2026 году, согласно указу президента, в России отметят 80 лет со дня рождения Жириновского.

Константин Леньков / Фото Государственная дума


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