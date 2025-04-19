Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени Жириновского

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени Владимира Жириновского, которую с 1 сентября 2025 года начнут получать студенты вузов за достижения в области востоковедения и государственного управления, сообщили в кабмине 19 апреля.

Ежегодно будут определяться 20 человек, которые будут получать стипендию: 10 для студентов и 10 для аспирантов. Размер премии составит 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Определять получателей стипендий будут специалисты из Министерства науки и высшего образования. Соискатели премии должны иметь оценки "отлично" и "хорошо", а также публиковаться в научных изданиях. Также будут учитываться победы в международных конкурсах.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В партии выдвинули ряд инициатив с целью увековечить память о государственном деятеле. Например, отчеканить монету с его портретом. В 2026 году, согласно указу президента, в России отметят 80 лет со дня рождения Жириновского.

Константин Леньков / Фото Государственная дума