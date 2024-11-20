В ЛДПР предложили отчеканить монету с Жириновским

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме и входящие в партию сенаторы предложили Центробанку отчеканить памятную монету с изображением Владимира Жириновского, сообщила 20 ноября "Парламентская газета". Свою просьбу авторы обосновали приближением юбилеев партии и ее основателя.

"Просим рассмотреть вопрос о выпуске памятной юбилейной монеты, посвященной личности Владимира Вольфовича Жириновского", — говорится в обращении.

Парламентарии указали, что в 2024 году планируют отмечать 35-летие деятельности ЛДПР (основанной 13 декабря 1989 года как ЛДПСС), а в 2026 году исполнится 80 лет с момента рождения Жириновского.

Основатель ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года. В декабре 2023 года свет увидела почтовая марка с его изображением. В начале ноября 2024 года стало известно о том, что в 2026 году в России планируется отпраздновать юбилей политика. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Отметим, что с идеей отчеканить изображение Жириновского на монетах еще в апреле 2022 года выступил депутат "МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков.

Фото: Telegram-канал "ЛДПР"