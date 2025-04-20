Матвиенко посетила на Пасху храм в Приморском районе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в пасхальном богослужении в Приморском районе Петербурга, сообщили 20 апреля в пресс-службе верхней палаты парламента. Политик посетила собор Сошествия Святого Духа на Апостолов на Долгоозерной улице.

Как отметили в пресс-службе, по инициативе Матвиенко совместно с Иоанновским Ставропигиальным женским монастырем для находящихся на лечении и реабилитации участников СВО подготовили 2,1 тысячи праздничных пасхальных наборов.

"В праздничные наборы входят пасхальные куличи, яйца, шоколад и иконки с молитвой о здравии. Все наборы были освящены в монастыре и доставлены волонтёрами в медицинские учреждения", — говорится в распространенном сообщении.

Матвиенко не впервые участвует в пасхальном богослужении в храме на Долгоозерной улице. В 2023 году она также посещала этот собор. В свою очередь, губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский встретили праздник в Казанском соборе. Вместе с ними службу посетил министр спорта Михаил Дегтярев.

Андрей Казарлыга, фото: Совет Федерации