Беглов принес соболезнования в связи со смертью папы римского

Губернатор Александр Беглов принес свои соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, сообщили 21 апреля в администрации главы города. В своем обращении градоначальник обратил внимание на то, что покойный был родом из Нового Света и "с глубоким уважением относился к России и русской культуре".

"Выражаю глубокие соболезнования католикам Санкт-Петербурга, всем представителям Римско-католической церкви", — говорится в распространенном сообщении.

Беглов добавил, что понтифик оставил глубокий след в истории как выдающийся международный и религиозный деятель, который посвятил свою жизнь утверждению христианских идеалов добра и милосердия. Также губернатор напомнил о состоявшемся в 2023 году телемосте, в рамках которого папа римский пообщался с российскими католиками, собравшимися в базилике Святой Екатерины в Петербурге. "Светлая память о Папе Франциске будет жить наших сердцах", — резюмировал он.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной папы римского принес президент Владимир Путин. В тексте телеграммы глава государства положительно оценил личность усопшего и отметил его вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом, а также между РПЦ и Римско-католической церковью.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру