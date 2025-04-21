Детям мигрантов хотят ограничить число попыток сдачи теста по русскому языку

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, ограничивающий максимальное число попыток сдачи теста по русскому языку, сообщил ТАСС 21 апреля. В соответствии с инициативой ребенок должен будет подтвердить свое знание языка в течение двух лет, иначе он будет лишен права на бесплатное получение образования в России.

"Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд, после чего иностранный гражданин лишается права на освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе", - цитирует ТАСС пояснительную записку законопроекта.

На данный момент никаких ограничений на количество попыток не предусмотрено. По мнению Нилова, ограничение необходимо ввести в связи с тем, что тестирование осуществляется за счет бюджетных средств. Депутат также отмечает, что законопроект позволит исключить возрастную разницу между учениками, так как за время изучения русского языка ребенок-иностранец мог не осваивать основную программу.

Нилов подчеркивает, что, если ребенок так и не смог выучить язык в течение двух лет, это говорит о том, что он так и не смог интегрироваться в российское общество.

Закон, обязывающий детей мигрантов сдавать тестирование по русскому языку для зачисления в школу, вступил в силу с 1 апреля. Для приема в образовательное учреждение ребенок должен будет набрать не менее 90% правильных ответов. Тестирование на знание языка будет проводиться в общеобразовательных организациях, оно включает устную и письменную части. В случае неуспешного прохождения тестирования ребенку предложат пройти дополнительное обучение. Повторно пройти тестирование возможно не ранее чем через три месяца.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что петербургский комитет по образованию утвердил правила приема детей мигрантов в школы.

Анастасия Луценко, фото: unsplash