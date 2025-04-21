Суд выселил муниципалов из Ульянки в день местного самоуправления

Кировский районный суд Петербурга обязал собственников дома № 9 по улице Генерала Симоняка временно прекратить эксплуатацию здания и провести в нем капитальный ремонт, сообщила "Фонтанка.ру" 21 апреля. В здании расположен торгово-бытовой центр, а также муниципальный совет и местная администрация МО "Ульянка".

В соответствии с решением суда, все пользователи здания будут обязаны покинуть его как минимум на три месяца. Куда именно переедет муниципалитет, арендующий помещения у комитета имущественных отношений (КИО) на безвозмездной основе, - пока неизвестно.

"КИО сказал, что помещений для нас нет. Мы нашли помещения, которые городу принадлежат, КИО сказал, что не будет передавать нам [их] <…> Мы искали помещения, которые принадлежат городу и которые свободны", - рассказал депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов в беседе с ЗАКС.Ру.

По словам Кондрашова, с момента вынесения решения до его печати должно пройти порядка двух недель, после этого у собственников есть 30 дней, чтобы съехать или предпринять какие-то действия. Депутат считает, что кто-то из собственников попытается оспорить решение, что может затянуться еще на 3-4 месяца.

Кондрашов также подчеркнул, что переезд повлечет за собой определенные юридические сложности, так как нынешний адрес указан "во всех реестрах" и банковских реквизитах. Более того, муниципалитету, вероятно, придется менять устав МО.

Иск с требованием приостановить эксплуатацию был подан прокуратурой еще в марте 2023 года. В заявлении прокурора говорится, что в 2022 года в здании была проведена проверка, в рамках который были выявлены нарушения целостности конструкций постройки. Помощник прокурора, занимавшийся осмотром здания, обнаружил разрушение защитного слоя бетона, коррозию арматуры, крен подпорок и другие недостатки, которые "критически влияют на несущую способность здания".

В декабре 2023 года суд обязал пользователей здания, а также комитет имущественных отношений, который проходил по иску в качестве ответчика, устранить выявленные нарушения, хотя во время рассмотрения иска КИО против этого возражал. В комитете полагали, что ремонтировать здание обязаны пользователи. В 2023 году Павел Кондрашов уже рассказывал ЗАКС.Ру, в соответствии с договором аренды между МО и КИО, ремонт помещений должны проводить за счет муниципального образования. Однако здесь возникает коллизия. По словам депутата, по мнению Контрольно-счетной палаты, округ не может тратить на это деньги.

При этом в июле 2023 года в КИО в ответ на обращение главы муниципалитета Оксаны Хлебниковой заявили, что ведомство не располагает помещением под новый офис для МО "Ульянка".

На принятое в декабре 2023 года решение ответчики подали апелляционную жалобу. Горсуд заявление не удовлетворил, а решение оставил без изменения. Осенью 2024 года была подана кассационная жалоба, в результате в январе 2025 года Третий кассационный суд полностью отменил судебное решение и направил дело на новое рассмотрение.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру