Беглов хочет увеличить штрафы за безбилетный проезд в транспорте до 1500 рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания Законопроект об увеличении штрафов за неоплату проезда в общественном транспорте. Глава города предлагает увеличить штраф для безбилетников в три раза, с 500 до 1500 рублей. Документ опубликован в базе парламента 22 апреля.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что на момент введения санкции за проезд без оплаты штраф в 2013 году составлял 7,6% от прожиточного минимума, установленного в Петербурге на тот момент. Нынешнее предложение также будет составлять 7,8% от действующего прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 19 329 рублей. За 2024 год в Петербурге чиновники из комитета по транспорту составили 14,7 тысячи административных протоколов по соответствующей статье. С каждым годом это число растет. Так, в 2023 году к ответственности привлекли 11,1 тысячи пассажиров, а в 2021-2022 годах - лишь 3,8 тысячи.

"Имеется тенденция к значительному росту количества выявляемых фактов проезда без оплаты, в связи с чем предлагаемое увеличение размеров административных штрафов будет способствовать в том числе предупреждению совершения новых административных правонарушений (то есть достижению цели административного наказания)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко подчеркивает в пояснительной записке, что тенденция по увеличению размеров штрафов за такое правонарушение уже наблюдается в ряде регионов. Например в Москве, где безбилетники должны заплатить 2000 рублей.

Законопроектом также предлагается увеличить до 1000 рублей наказание за проезд без подтверждения права на бесплатный или льготный проезд и за перевозку ручной клади без оплаты.

Отметим, законопроект разрабатывался в Смольном еще в феврале. Тогда проект текста инициативы появился на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру