Журналиста Мартынова* заочно приговорили к 6 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил главного редактора "Новой газеты Европа"** Кирилла Мартынова* к шести годам колонии, сообщил 22 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его признали виновным в организации деятельности нежелательной на территории России организации.

Помимо 6 лет колонии, суд также назначил журналисту наказание в виде запрета администрировать сайты сроком на три года. Максимальный срок по этой статье подразумевает лишение свободы на 6 лет с запретом определенной деятельности на 10 лет.

Уголовное дело об организации деятельности иностранной или международной организации, признанной в РФ нежелательной, (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) в отношении Мартынова* было возбуждено в сентябре 2024 года. В ноябре того же года журналист был заочно арестован и объявлен в розыск.

На данный момент Мартынов* находится за пределами России. С 2014 по 2022 год он работал в "Новой газете". После приостановки деятельности издания в 2022 году часть его сотрудников создали "Новую газету Европа"**, главным редактором которой стал Мартынов*.

*Минюст внес Кирилла Мартынова в список иноагентов

**Генпрокуратура объявила "Новую газету Европа" нежелательной организацией

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру