"Новые люди" предложили ввести бесплатную парковку для многодетных по всей стране

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, утверждающий право многодетных семей на бесплатное использование платной парковки по всей территории России, сообщил ТАСС 22 апреля. На данный момент бесплатная парковка для различных категорий граждан утверждена лишь в 37 субъектах страны.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается отменить плату за пользование платной парковки для тех транспортных средств, которые зарегистрированы на одного из родителей в многодетной семье.

Как отмечают авторы инициативы, так как право бесплатного пользования платной парковкой для отдельных категорий граждан существует лишь в 37 регионах России, многодетные семьи более чем в половине субъектов оказываются в неравном положении. По мнению депутатов, законопроект позволит уравнять права этой категории населения по всей стране. Они также предполагают, что подобная мера поспособствует созданию благоприятной среды для рождения и воспитания детей.

Отметим, что в Петербурге право на бесплатное пользование платной парковкой в Петербурге имеют ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, владельцы электромобилей и семьи с тремя детьми в возрасте до 18 лет. При этом в многодетных семьях разрешение на бесплатную парковку может оформить лишь один из родителей.

Напомним, что в начале апреля депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов обратился в Смольный по вопросу предоставления права на бесплатную парковку для многодетных семей, где старший ребенок в возрасте от 18 до 23 лет обучается на очной форме. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в ответ на обращение Амосова заявил, что комитет по транспорту уже разработал соответствующий проект постановления, он находится на согласовании.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру