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Миронов обратится в Роспотребнадзор из-за антиковидных ограничений в Петербурге

фото ЗакС политика Миронов обратится в Роспотребнадзор из-за антиковидных ограничений в Петербурге

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов намерен обратиться в Роспотребнадзор с просьбой выдать предписание властям Петербурга, необходимое для снятия ограничений, введенных в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом политик рассказал агентству ТАСС 23 апреля. 

"Сейчас я готовлю обращение в Роспотребнадзор. С предложением поручить межрегиональному управлению службы выдать официальное предписание на отмену устаревших антиковидных мер", - цитирует Миронова ТАСС. 

Глава справедливороссов отметил, что Смольный может снять ограничения по предписаниям главных санитарных врачей. В администрации Петербурга утверждают, что подобных документов не получали, добавил Миронов. 

Из-за сохранения ограничений, введенных в связи с COVID-19 в марте 2022 года, в Петербурге формально запрещены массовые мероприятия без согласования с Роспотребнадзора. Против запрета на митинги выступают не только справедливороссы, но представители КПРФ. На днях члены компартии обратились в Верховный суд с вопросом об отмене запрета на публичные акции. 

Напомним, в последний раз губернатор Петербурга Александр Беглов продлевал антиковидные ограничения в декабре 2024 года. Их действие сохраняется до конца 2025 года. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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