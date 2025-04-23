ЗакС и доклад главы КСП

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Доклад главы КСП Константина Желудкова о работе ведомства за 2024 год перед депутатами ЗакСа прошел в традиционном формате: емко, с шутками, красочными метафорами и отсылками к советским фильмам. В самой КСП прошедший год описали в положительном ключе - проверок стало больше, как и "спасенных" бюджетных средств. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Председатель Контрольно-счетной палаты Петербурга Константин Желудков, срок полномочий которого подходит к концу, - регулярный гость на заседаниях Законодательного собрания Петербурга. Он посещает Мариинский дворец практически каждую среду, хотя его участие в пленарных заседаниях обычно не является обязательным. Желудков еженедельно докладывает спикеру ЗакСа Александру Бельскому по каждой проверке, проводимой его ведомством. Со своим ежегодным докладом перед депутатами городского парламента он выступил 23 апреля. Глава надзорного ведомства начал с обещания стать лучше.

- Сотрудники Контрольно-счетной палаты говорят, что у меня один главный недостаток - я очень быстро говорю. Просто мы настолько в крови являемся экономными, что, даже говоря медленно, мне кажется, что я краду ваше время. Сегодня я буду успешно бороться со своим недостатком, - начал Желудков.

За прошедший год коллеги Желудкова по представлению губернатора Александра Беглова проверили 34 распорядителя бюджетных средств, 68 госучреждений различных правовых форм, десять унитарных предприятий и два акционерных общества. Аппетиты председателя парламента Бельского в этом плане скромнее. Им было предложено лишь 43 объекта. Также по инициативе силовых ведомств, в частности ФСБ, МВД и прокуратуры, было проверено 28 организаций.

Итоги проверок КСП обернулись 17 протоколами об административных правонарушениях, составленными прокуратурой, и 89 представлениями. Еще восемь проверок перешли в уголовно-процессуальную плоскость. Всего за год сотрудниками КСП было проведено 321 мероприятие, что стало рекордом. Также впервые по материалам проверки к муниципальному образованию были применены меры бюджетного принуждения за нецелевое расходование субсидий из городского бюджета. Какому именно - Желудков не уточнил. Общий объем проверок в денежном эквиваленте составил 241 млрд рублей, а экономический "эффект" от рекомендаций палаты оценили примерно в 717 млн рублей.

- Это отказ объектов контроля от оплаты невостребованных услуг, добровольный возврат в бюджет, дополнительно выполненные работы, - пояснил Желудков.

Отдельная часть выступления была посвящена кардинальной смене подхода к работе Контрольно-счетной палаты. Желудков в очередной раз напомнил, что целью работы ведомства является поиск не наказания для недобросовестных управленцев, а решений, с помощью которых средства бюджета будут расходоваться эффективно. Для этого в КСП действуют по принципу "Контролер Коллега Консультант". Сначала аудиторы проводят контроль, чтобы выявить возможные нарушения, потом вместе с представителями организаций ищут способы исправления, а после продолжают сотрудничество, консультируя по спорным вопросам.

На уровне органов местного самоуправления КСП провела 17 контрольных мероприятий в 15% всех городских муниципальных образований. С помощью нехитрых подсчетов можно сделать вывод, что КСП проверили 16 МО.

- Проблемы у всех схожи. Но, если еще сравнивать, когда я стал аудитором и работал в Счетной палате, у нас тогда можно было сравнить ситуацию ревизоров и муниципалитетов с героями фильма "Берегись автомобиля". Как говорил Юрий Деточкин в исполнении Иннокентия Смоктуновского: "Я убегаю - ты догоняешь". Соответственно, мы догоняли - они убегали. И так все шло, но с недавнего времени, порядка 2-3 лет мы более схожи сюжетами с героями другого известного всем фильма, который называется "Служили два товарища", в исполнении Олега Янковского и Ролана Быкова. Теперь мы идем рука об руку, как два товарища, - рассказал Желудков.

В основном проблемы муниципалов связаны с закупками: стоимость работ завышается, проектной дументации нет. Наиболее "проблемные" сферы - благоустройство и ремонт детских площадок. Желудков добавил, что рекомендации КСП в основном исполняются, примерно на 85%.

Глава КСП остановился на пагубной привычке некоторых организаций разрывать контракты по соглашению сторон. В таких случаях председатель надзорного ведомства в личной беседе с директорами учреждений пытается провести аналогию с бытовой ситуацией.

- Скажите, пожалуйста, если ваша жена возьмет себе кухню из деревянного массива, со сроком поставки в июне, а ее поставят в сентябре и не из дерева, а из опилок, вы так же договор по обоюдному согласию сторон? "Да ладно, пойдет такая кухня. Хорошо, что не в декабре, к примеру". Конечно же, нет, - предположил Желудков.

Согласия с нерадивыми подрядчиками быть не может, позже добавил глава палаты.

Другая особенность некоторых заказчиков, пускай и полностью соответствующая закону, - определение максимальной начальной стоимости контракта с помощью сбора коммерческих предложений, отметил Желудков. Такие данные, по словам спикера, собирают с неких "удобных" фирм. Эта часть закупочной деятельности имеет самый высокий коррупционный потенциал, однако со временем такая тенденция сходит на нет, рассказал председатель палаты.

- От кого они берут коммерческие предложения? От так называемых "удобных" фирм. Слова "удобно", "быстрее", а еще есть такой термин, когда мы спрашиваем, почему так делают, говорят "традиция такая". Традиция из нулевых? Из девяностых? Это те слова, которые вызывают у нас определенное раздражение, - признался глава КСП.

В конце выступления Желудков поблагодарил депутатский корпус и органы исполнительной власти за содействие. Объемный доклад спикера занял примерно 20 минут. Еще столько же он отвечал на вопросы парламентариев. После заседания Заксобрания Желудков отправился в прокуратуру города. Там глава КСП с прокурором Петербурга Виктором Мельником подписали обновленное соглашение о сотрудничестве двух ведомств.

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Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру