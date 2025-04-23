"Шанинке" на год запретили набирать новых студентов

Рособрнадзор запретил Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") принимать новых студентов в течение года из-за неисполнения предписания об устранении выявленных ранее нарушений, сообщает ТАСС 23 апреля.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования заявили, что в ноябре 2024 года в вузе были выявлены нарушения лицензионных требований, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению данных на сайте и к оказанию платных образовательных услуг. "Шанинка" было предписано исправить недочеты, однако по итогам внеплановой выездной проверки в начале апреля 2025 года выяснилось, что этого не было сделано. Рособрнадзор выписал вузу повторное предписание об устранении нарушений и на год запретил учреждению прием студентов.

Напомним, ректором "Шанинки" с 2023 года является бывший муниципальный депутат МО "Дворцовый округ" Мария Сигова. На этой должности она заменила Сергея Зуева, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). В марте 2024 года Зуев был приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

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