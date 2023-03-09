Петербургский мундеп может заменить Зуева на посту ректора "Шанинки"

Новым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") станет руководитель Международного банковского института имени Анатолия Собчака и депутат МО "Дворцовый округ" Мария Сигова, сообщило издание The Moscow Times. Она может заменить на должности Сергея Зуева, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК).

Сама Сигова в разговоре с ЗАКС.Ру отказалась комментировать сообщения о новом назначении, но предложила дождаться официального заявления вуза.

- Я бы сейчас не хотела давать комментарии. Мы готовим официальный пресс-релиз, - сказала Сигова.

В "Шанинке" корреспонденту ЗАКС.Ру также не смогли ответить на вопрос, кто занимает пост ректора, предложив направить официальный запрос.

Сигова возглавляет Международный банковский институт с 2014 года. До этого она занимала должность проректора по научной работе. На муниципальных выборах 2019 года она избралась в совет МО "Дворцовый округ" от "Единой России". В 2014 году кандидат в губернаторы Петербурга Константин Сухенко (сейчас представитель главы города в Заксобрании) предлагал кандидатуру Сиговой на место в Совет Федерации.

На днях суд в Москве продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Сергею Зуеву до августа. Вместе с ним фигурантами по делу о мошенничестве проходит бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова. По версии следствия, последняя, возглавляя Фонд новых форм развития образования, а позже будучи замминистра просвещения, заключила вместе с обвиняемыми фиктивные контракты. По оценке следователей, ущерб государству может достигать 53 млн рублей. В феврале уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Обновление: В пресс-службе "Шанинки" подтвердили назначение Сиговой на пост ректора. В вузе перестановку объяснили необходимостью "усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития".

Константин Леньков