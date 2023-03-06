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Новости 16:49

Суд продлил до августа меру пресечения бывшей замглавы Минпросвещения Раковой

фото ЗакС политика Суд продлил до августа меру пресечения бывшей замглавы Минпросвещения Раковой

Никулинский суд Москвы продлил до 21 августа запрет определенных действий бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил 6 марта ТАСС.

Равным образом суд продлил запрет определенных действий и другим фигурантам "дела Раковой", включая ректора "Шанинки" Сергея Зуева. "Суд продлил меру пресечения Раковой, Зуеву, Евгению Заку, Максиму Инкину, Кристине Крючковой, Артуру Стеценко до 21 августа 2023 года", — приводит информагентство сообщение судебной пресс-службы.

Проректору РАНХиГС Ивану Федотову на тот же срок был продлен домашний арест.

По версии следствия, Ракова во время работы главой Фонда новых форм развития образования, а затем на должности замминистра просвещения заключила вместе с соучастниками ряд фиктивных контрактов, в результате чего государству был нанесен урон на сумму более 53 миллионов рублей.

В августе 2022 года Ракова признала вину, позже ее примеру последовали и другие фигуранты. В феврале столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по возбужденному делу.


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