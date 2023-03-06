Суд продлил до августа меру пресечения бывшей замглавы Минпросвещения Раковой

Никулинский суд Москвы продлил до 21 августа запрет определенных действий бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил 6 марта ТАСС.

Равным образом суд продлил запрет определенных действий и другим фигурантам "дела Раковой", включая ректора "Шанинки" Сергея Зуева. "Суд продлил меру пресечения Раковой, Зуеву, Евгению Заку, Максиму Инкину, Кристине Крючковой, Артуру Стеценко до 21 августа 2023 года", — приводит информагентство сообщение судебной пресс-службы.

Проректору РАНХиГС Ивану Федотову на тот же срок был продлен домашний арест.

По версии следствия, Ракова во время работы главой Фонда новых форм развития образования, а затем на должности замминистра просвещения заключила вместе с соучастниками ряд фиктивных контрактов, в результате чего государству был нанесен урон на сумму более 53 миллионов рублей.

В августе 2022 года Ракова признала вину, позже ее примеру последовали и другие фигуранты. В феврале столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по возбужденному делу.