Из-за пожара в Доходном доме Кончиелова эвакуировали 15 человек

Возгорание произошло в квартире в доме № 5 по улице Исполкомской утром 24 апреля, сообщила пресс-служба МЧС Петербурга. По этому адресу расположен объект культурного наследия "Дом В.П. Кончиелова".

Сообщение о возгорание поступило в ведомство в 05:30. Изначально сообщалось о горении одной квартиры на третьем этаже, позднее огонь распространился на еще одну жилую площадь. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Возгорание было локализовано к 08:20. В тушении пожара были задействованы 37 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

Из зоны возгорания были эвакуированы 15 человек, сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют.

Отметим, что пожар произошел в здании бывшего доходного дома Кончиелова 1910 года постройки, включенном в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Оно было построено по плану архитектора Константина де Рошефора, известного по проекту Дома у Красного моста на набережной реки Мойки. Сейчас в здании располагаются отель, юридическая фирма и ресторан китайской кухни.

Напомним, что в начале марта произошел пожар в здании бывшей солодовни Калинкинского пивоваренного завода на Курляндской улице, признанного объектом культурного наследия. В его результате погиб один мужчина, а в ходе тушения был затоплен склад Центра гуманитарной помощи вынужденным переселенцам.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал МЧС Петербурга