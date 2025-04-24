Зону платной парковки расширят на 26 адресов в двух районах Петербурга

В Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга зону платной парковки расширят на 26 адресов, обратило внимание Neva.Today 24 апреля. Контракт на выполнение соответствующих работ был опубликован СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" на сайте госзакупок.

В соответствии с информацией на сайте, карточка закупки была опубликована 16 апреля, а прием заявок закончился сегодня, 24 апреля. Стоимость контракта составляет 13,4 млн рублей. Поведение итогов и определение подрядчика на выполнение работ по расширению зоны платной парковки проекта состоится 25 апреля.

Согласно проекту контракта, платная парковка распространится на 11 адресов в Адмиралтейском районе и 15 адресов в Центральном районе.

В Адмиралтейском районе теперь станут взымать плату за парковку на участках набережной Обводного канала от улицы Константина Заслонова до Московского проспекта и от Московского проспекта до площади Балтийского вокзала, а также от Лермонтовского проспекта до улицы Степана Разина. Также зона платной парковки включит участки набережной канала Грибоедова в районе Никольского морского собора и вдоль пожарной каланчи на площади Репина. Наконец, платить за парковку теперь придется на Кокушкином, Морском, Замятином, Рабочем переулках, Адмиралтейской набережной, Мастерской улице и переулке Бринько.

В Центральном районе зона расширится еще на два участка Обводного канала: от проспекта Обуховской Обороны до Лиговского проспекта, а также от Лиговского проспекта до улицы Константина Заслонова. Платная парковка также затронет два участка набережной Робеспьера: от Водопроводного переулка до проспекта Чернышевского и от проспекта Чернышевского до Литейного проспекта. Взымать плату начнут также за паркование на Суворовском проспекте на отрезке от Тульской улицы до площади Пролетарской Диктатуры. Помимо этого, зона платной парковки распространится на Дворцовую и Синопскую набережные, Кирочную улицу, площадь Восстания, Полтавский проезд, Гродненский переулок, набережную Кутузова, безымянный поезд от проспекта Бакунина до Херсонского проезда и участок переулка Радищева от Кирочной улицы до Манежного переулка.

В контракте указано, что работы по расширению парковочной зоны должны быть выполнены до 13 июля 2025 года.

Напомним, что о планах ввести плату за парковку на 29 дополнительных участках в Центральном и Адмиралтейском района Петербурга комитет по транспорту рассказал еще в середине февраля. А в середине апреля председатель комтранса Валентин Енокаев сообщил о рассмотрении вопроса о расширении зоны платной парковки на территорию возле Балтийского вокзала. При этом глава ведомства подчеркнул, что это не окончательное решение, а вопрос пока находится на обсуждении.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру