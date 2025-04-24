В МО "Коломяги" появятся новые зоны с эксплуатационной маркировкой

Местная администрация МО "Коломяги" собирается увеличить число зон с эксплуатационной "желтой" разметкой на территории своего округа. Муниципалы объявили закупку на выполнению работ по нанесению соответствующей разметки возле жилого комплекса "Шуваловский" 23 апреля, обратил внимание ЗАКС.Ру. На работы потратят до 3,6 млн рублей. Общая площадь маркировки составит, согласно аукционной документации, 1260 кв.м - это 162 новых участков с разметкой.

Закон о штрафах за парковку на эксплуатационной маркировке действует в Петербурге два месяца. Полномочия по нанесению такой разметки у муниципалов есть еще с осени 2023 года, однако таким правом воспользовались только в МО "Коломяги".

Отметим, за два месяца общая сумма штрафов за парковку составила 3,2 млн рублей. Такие данные назвали в ГАТИ. По закону, физлицам может грозить за это правонарушение штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц - от 150 до 500 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото МО "Коломяги"