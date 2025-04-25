Суд поддержал Минобороны в вопросе реставрации здания на Дворцовой площади

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал удовлетворять иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) к ФГКУ "Северо–Западное территориальное управление" Минобороны РФ с требованием отреставрировать здание штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади, обратил внимание "Деловой Петербург" 25 апреля. Суд решил, что этим должен заниматься город.

Соответствующий иск КГИОП подал в ноябре 2024 года. Комитет просил обязать Минобороны отреставрировать западный и южный лицевые фасады, а также две лестницы здания штаба Гвардейского корпуса, признанного объектом культурного наследия федерального значения. Помимо этого, КГИОП требовал у Министерства отремонтировать подвальные стены здания и установить информационные обозначения и надписи. Как отмечали в комитете, в 2020 году в отношении объекта было утверждено охранное обязательство на реставрацию, срок которого истек летом 2024 года.

В свою очередь в Северо–Западном территориальном управлении напомнили, что здание штаба Гвардейского корпуса в 2021 году было внесено в перечень объектов, в отношении которых планируется проведение мероприятий по их сохранению, в рамках подпрограммы "Наследие". Эта подпрограмма является частью государственной программы "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге". Следовательно, реставрацией здания должен заниматься город, а именно подведомственная КГИОП "Дирекция заказчика по ремонтно–реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Подвед КГИОП даже заключил госконтракт с АО "Ренессанс–реставрация" на подготовку проектной документации по реставрации и ремонту фасадов здания на сумму 4,7 млн рублей в 2024 году. Более того, сам комитет в том же году включил объект в план мероприятий по сохранению объектов культурного наследия на 2025-2027 годы, в соответствии с которым реставрация и ремонт должны быть завершены в 2027 году. Отмечается, что на эти работы город готов выделить свыше 300 млн рублей.

Так как охранное обязательство было утверждено в 2020 году – до включения здания в подпрограмму "Наследие" и в план мероприятий по сохранению объектов культурного наследия – суд постановил, что Северо–Западное территориальное управление не должно заниматься реставрацией и ремонтом здания штаба Гвардейского корпуса. Однако у КГИОП все еще есть возможность обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что прокуратура Адмиралтейского района потребовала АО "Росразмещение" отреставрировать здание дачи Строгановых, признанного памятником архитектуры регионального значения. В ходе совместной проверки надзорного ведомства и КГИОП были выявлены многочисленные трещины на фасаде и внутри здания.

При этом "Росразмещение" ранее уже было замечено в ненадлежащем содержании памятников культуры. В конце февраля КГИОП направил иск в отношении компании с требованием провести реставрацию "Виллы Айнола" в Зеленогорске.

Анастасия Луценко, фото: сайт КГИОП