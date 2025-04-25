ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Размер ключевой ставки сохранен на уровне 21 % годовых, следует из опубликованного 25 апреля сообщения Банка России. Решение было принято по итогам заседания совета директоров ЦБ.

В Центробанке сообщили, что инфляционное давление в стране остается высоким, но продолжает снижаться. Рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности предложения услуг и товаров, при этом экономика стала постепенно возвращаться к сбалансированному росту.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", — говорится в распространенном сообщении.

Решения по снижению ключевой ставки будут приниматься, исходя из темпов и устойчивости уменьшения инфляции, а также исходя из инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предусматривает ключевую ставку в размере 19,5-21,5 % годовых в 2025 году с последующим снижением до 13-14 % в 2026 году. Согласно прогнозу ЦБ, проводимая регулятором политика должна будет привести к уменьшению инфляции до 7-8 % в текущем году и до 4 % в следующем.

В I квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 8,3 % относительно 12,9 % в IV квартале 2024 года. Базовая инфляция снизилась с 13,4 % до 8,9 % за тот же период. При этом в ЦБ считают преждевременными разговоры об устойчивости складывающихся тенденций.

Уровень годовой инфляции по состоянию на 21 апреля составил 10,3 %. Инфляционные ожидания в целом сохраняются в России на повышенном уровне, что также препятствует быстрому замедлению роста цен.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу изменения ключевой ставки запланировано на 6 июня.

Существующее значение ключевой ставки держится в России с конца октября 2024 года. Тогда ЦБ поднял ее на два процентных пункта относительно установленных в сентябре 19 % годовых. Свое решение регулятор объяснил более высоким по сравнению с заложенным в прогнозе уровнем инфляции.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру