Подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе отправлен под арест

Кингисеппский городской суд отправил в СИЗО до 23 июня подозреваемого в убийстве сотрудника полиции, сообщила 25 апреля прокуратура Ленинградской области. Ходатайство следствия об аресте поддержал прокурор города Андрей Стрельников.

Следствие считает, что незадолго до полудня 23 апреля 19-летний подозреваемый "нанес удар колющим предметом в область шеи" 24-летнего оперуполномоченного угрозыска. Это произошло после того, как сотрудник полиции попытался задержать молодого человека. От полученного ранения правоохранитель скончался на месте.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Его искали сотрудники МВД, Росгвардии, погранслужбы ФСБ и других ведомств, о поимке стало известно вечером 24 апреля.

Ход и результаты расследования поставлены на личный контроль прокурора Ленобласти Сергея Жуковского.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) вскоре после того, как стало известно о произошедшем.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру