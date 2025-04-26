Путину доложили об освобождении Курской области

Президенту Владимиру Путину доложено о завершении операции по освобождению Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Информацию об этом представил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

Вторжение в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. На следующий день в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. В декабре губернатор региона Алексей Смирнов сложил свои полномочия. Врио главы области стал Александр Хинштейн, который до этого был депутатом Государственной думы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру