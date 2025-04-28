ФАС напомнила о недопустимости завышения цен на мясо перед майскими праздниками

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила информацию о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо в преддверии майских праздников в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения, сообщили в пресс-службе ведомства 28 апреля.

В частности, в сообщении ФАС подчеркивается, что завышение цен не должно коснуться говядины, свинины, баранины, куриного мяса и других наиболее популярных товаров во время праздничных дней в мае. В службе напомнили, что соблюдение требований антимонопольного законодательства является обязательным, а при обнаружении нарушений ведомство предпримет соответствующие меры.

Помимо этого, в ФАС рекомендовали торговым сетям транслировать снижение стоимости продукции покупателям в случае если была снижена отпускная цена поставщиками товаров.

Наконец, в ведомстве подчеркнули, что сотрудники службы ведут постоянный анализ цен на продукты питания. В частности, ФАС высоко оценивает "социально ответственное поведение" продавцов, добровольно избегающих наценки на товары, в том числе на мясо. Как отмечается в публикации, такая практика повышает доступность востребованной продукции для различных слоев населения.

Напомним, что в начале апреля ФАС предупреждала торговые сети о недопустимости завышения цен на товары, пользующиеся особым спросом перед Пасхой – в частности, на яйца.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в начале марта лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился в ФАС из-за роста цен на цветы в преддверии 8 марта. Политик попросил службу провести проверку "необоснованного завышения цен" и принять соответствующие меры в случае выявления нарушителей антимонопольного законодательства.

Анастасия Луценко, фото: unsplash