Экс-замглавы Минцифры Паршин получил 9 лет колонии по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина по делу о получении взятки, сообщил 28 апреля ТАСС. Обвиняемый в даче взятки экс-гендиректор ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов получил 8,5 лет колонии строгого режима.

"Признать Паршина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере 315 млн рублей", - цитирует оглашение приговора ТАСС.

Кроме того, Паршина лишили звания действительного государственного советника 3-го класса и запретили ему занимать государственные управленческие должности на 6 лет с момента его освобождения из колонии. Как и бывшему замглавы Минцифры, Моносову предстоит выплатить 315 млн рублей штрафа. Ему также запретили занимать государственные управленческие должности в течение 5 лет после отбытия наказания.

Кроме того, суд сохранил обеспечительные меры для выплаты штрафа на активы фигурантов дела. По информации корреспондента ТАСС, общая сумма арестованных у подсудимых активов составляет более 200 млн рублей.

В ходе прений гособвинение просило избрать для Паршина наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 315 млн рублей и лишением права занимать управленческие должности на 10 лет. Моносову просили назначить 12 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа с запретом занимать управленческие должности в течение 8 лет. При этом сторона защиты настаивала на оправдательных приговорах для подсудимых.

Адвокат Паршина Денис Саушкин заявил о планах обжаловать решение суда.

Напомним, что Моносов и Паршин были задержаны в июле 2023 года в ресторане "Воронеж" в Москве якобы при попытке передать часть взятки. Свою вижу задержанные не признали. Моносов утверждал, что случайно передал Паршину вместо папки с документацией папку с 3,75 млн рублей наличными, которые будто бы должны были пойти на покупку подарка для его жены. По версии следствия, Моносов мог передать Паршину взятку в обмен на выделение гранта принадлежащей бизнесмену фирме, специализирующейся на разработке IT-решений. Сам экс-замглавы Минцифры объяснил возникновение дела путаницей в системе выделения грантов, а свои действия он назвал спасительными для целого ряда направлений.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру