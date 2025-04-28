Журналистку Таратуту* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналистку Юлию Таратуту*, обратил внимание ТАСС 28 апреля. Соответствующая карточка появилась в розыскной базе ведомства.

На сайте указывается, что журналистка разыскивается по статье УК. По какой именно – неизвестно. Однако в марте 2025 года пресс-служба московского главка Следственного комитета сообщила, что в отношении Таратуты* было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 2 года лишения свободы.

В январе 2025 года прокуратура установила, что признанная иноагентом журналистка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за непредставление информации в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). В связи с этим надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента.

Юлия Таратута* проживает за пределами страны. За время своей карьеры она работала корреспондентом в "Коммерсанте", заместителем редактора отдела "Политика" в "Ведомостях", а также являлась главным редактором в изданиях Forbes Woman, Forbes Life и онлайн-журнале Wonderzine.

*Минюст внес Юлию Таратуту в реестр иностранных агентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру