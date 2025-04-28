Дрозденко оценил восстановленное здание Института СПО в Мариуполе

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проверил состояние здания Института СПО в Мариуполе, восстановлением которого занимались строители из Ленинградской области, сообщил он 28 апреля в своем telegram-канале. Дрозденко посетил город в рамках рабочей поездки на Донбасс.

"На Донбассе у Ленобласти сложилась репутация строителей профессиональных и культурных. Поэтому и объекты для работы, которые инспектирую сегодня в Мариуполе — культурная городская среда. Институт СПО — в здании гимназии конца ХIX века", - написал губернатор Ленобласти в социальной сети.

Он отметил, что ранее в здании были повреждены актовый и спортивный залы, а также столовая. Строители из Ленобласти занимались восстановлением кладки и лепнины, а также пересобрали хрустальные люстры.

Дрозденко подчеркнул, что в Институте обучают различным специальностям среднего профессионального образования. Наиболее востребованным направлением является строительство.

Также губернатор осмотрел здание Мариупольской школы искусств № 1.

"Теплая погода позволяет устраивать концерты и на новой уличной сцене: ученики пробуют силы, а жители соседних домов видят и слышат как город оживает музыкой и детскими голосами", - написал Дрозденко.

Он добавил, что главный дирижер Симфонического оркестра Ленобласти Михаил Голиков предложил организовать летний лагерь для юных музыкантов из Мариуполя и Енакиево.

Напомним, что в конце апреля Петербург направил в Мариуполь подарочные наборы для семей с новорожденными. Идею о выдаче жителям города-побратима таких наборов губернатор Петербурга Александр Беглов высказал на встрече с мариупольскими учителями в рамках XV Петербургского международного образовательного форума в конце марта.

фото: скриншот видео в Telegram-канале Дрозденко