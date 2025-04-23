Петербург направил в Мариуполь первые подарочные наборы для новорожденных

Из Петербурга в город-побратим Мариуполь направлены первые подарочные наборы для семей с новорожденными, рассказали 23 апреля в администрации губернатора. Доставкой груза занимается фонд "Победа".

"Над составом набора работали вместе с опытными родителями и врачами. Сейчас он собран так, чтобы семьям было удобно заботиться о малыше", — приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

Градоначальник также выразил уверенность в том, что подарочные комплекты "станут хорошим подспорьем для молодых родителей".

Идею о выдаче жителям Мариуполя подарочных наборов для новорожденных Беглов озвучил в конце марта во время XV Петербургского международного образовательного форума. Тогда же он поручил "в кратчайшие сроки" проработать этот вопрос.

В Петербурге подарочные наборы выдают с августа 2024 года, ЗАКС.Ру писал об их содержимом. В 2025 году в городском бюджете на эти цели заложено 573,2 млн рублей. В минувшем феврале на рассмотрение Заксобрания поступил проект федеральной инициативы о закреплении за регионами полномочия по вручению наборов при рождении ребенка.

Андрей Казарлыга, фото: Александр Беглов / Telegram