Беглов: Средняя зарплата в Петербурге составила 108 тысяч рублей

Величина средней заработной платы в Петербурге составляет 108 тысяч рублей, заявил 28 апреля губернатор Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, уровень безработицы в городе находится на отметке 1,5 %.

"Сейчас [размер зарплаты составляет] более 108 тысяч у нас в городе. Будем дальше работать над этим", — приводит заявление Беглова пресс-служба Кремля.

Слова градоначальника прозвучали в ответ на замечание Путина о том, что уровень зарплаты в Петербурге "в среднем повыше, чем по стране". Наблюдаемый уровень безработицы в городе таков, что желающий всегда сможет "найти хорошую работу", выразил уверенность Беглов.

Помимо прочего, в своем отчете губернатор поднял вопрос подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, до конца апреля ежегодные выплаты в честь праздника получат по 205 тысяч человек.

В понедельник, 28 апреля, президент выступил в Петербурге перед членами Совета законодателей в Таврическом дворце. В своей речи он коснулся, среди прочего, вопросов контактов с зарубежными парламентариями, а заодно выразил уверенность в том, что количество участников СВО среди представителей законодательной власти будет только увеличиваться.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Кремля