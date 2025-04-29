КГА выпустил распоряжение о планировке участка под новые башни в Лахте

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре 29 апреля появилось распоряжение о подготовке проектов планировки и межевания земельного участка поблизости от "Лахта Центра", обратило внимание издание "Фонтанка". На выделенной территории планируется возведение двух новых небоскребов и котельной, следует из документации.

Речь идет о прибрежном участке площадью 11,4 гектара, ограниченном Бобыльской и Водной улицами, Полевым переулком, перспективным продолжением Береговой улицы и проектируемым проездом № 3 в Приморском районе. Подготовка документации должна завершиться к 1 января 2026 года, при этом до 1 июля 2025 года КГА будет принимать предложения от физлиц и юрлиц касательно проектов межевания и планировки.

Подготовку документации по планировке участка на собственные средства инициировало АО "Синергия". Компания занимается застройкой делового квартала в Лахте. В июне 2024 года вице-губернатор Николай Линченко подписал с ней соглашение о строительстве двух небоскребов высотой 555 и 703 метра. Отметим, что высота существующего "Лахта Центра" составляет 462 метра.

Ранее стало известно о предложении создать на участке в Лахте новую территориальную зону строительства ТД4 с разрешенной высотой не ниже 300 метров. Против этого в рамках общественных обсуждений проекта новых Правил землепользования и застройки выступили активисты, отправившие десятки возражений на инициативу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру