Полиция возбудила дело из-за граффити на объекте культурного наследия

Отдел дознания УМВД России по Центральному району возбудил уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ) из-за граффити, нанесенного на стену дома № 44 по Лиговскому проспекту, сообщила пресс-служба полиции Петербурга 29 апреля. По этому адресу располагается объект культурного наследия регионального значения "Доходный дом А. Н. Перцова".

Как указано в публикации, информация о нанесении надписи аэрозольной краской на стену дома поступило в полицию Центрального района 27 апреля в 00:45. Полицейские задержали на месте происшествия троих петербуржцев 20 и 26 лет, а также 24-летнюю жительницу Москвы. Всех троих доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

По версии полиции, надпись на стену нанес задержанный 26-летний житель Адмиралтейского района, его допросили в качестве подозреваемого. Молодому человеку также избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Двух других задержанных допросили в качестве свидетелей и отпустили. Полиция продолжает проведение оперативно-следственных мероприятий.

Доходный дом Перцова был построен в 1910-1911 годах. В 1920-1930-х годах большую часть здания занимали служащие Октябрьской и Мурманской железных дорог, а также сотрудники Института инженеров путей сообщения. В 1950-х здание использовалось в качестве общежития привокзального почтамта. В 1993 году в доме открылся Драматический театр "Комедианты", который находится там до сих пор. По данным "Яндекс.Карт", помимо театра в здании также располагаются Российское авторское общество и прокуратура Центрального района.

Напомним, что в середине апреля правоохранители возбудили уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ) по факту разрушения участка Орловского водовода в Пушкине. Ранее прокуратура Пушкинского района совместно со специалистами КГИОП обнаружили на одном из отрезков следы несанкционированных земельных работы.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру