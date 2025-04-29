Сумма штрафов с владельцев собак в Петербурге за год составила 269 тысяч рублей

Общая сумма штрафов, выписанных петербуржцам за нарушение правил содержания собак, в 2024 году составила 269 тысяч рублей, сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности в ответ на запрос депутата городского Законодательного собрания Андрея Рябоконя.

Как написал депутат в своем telegram-канале, всего за прошлый год по этим основаниям были оштрафованы 211 человек. Чаще всего владельцев собак наказывали за выгул питомцев без намордников или поводка. По мнению Рябоконя, такое небольшое число выписанных штрафов в городе, где насчитывается около 250 тысяч собак, может свидетельствовать о неэффективном правоприменении городского закона. Парламентарий намерен поднять этот вопрос на заседании комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа.

Отметим, в феврале 2025 года комитет по вопросам законности Петербурга приводил другие данные о числе привлеченных к ответственности владельцев собак. В ведомстве сообщали, что за 2024 год было составлено 340 протоколов за нарушение правил содержания питомцев. Наибольшее число нарушений было выявлено в Центральном, Фрунзенском, Приморском, Адмиралтейском и Выборгском районах.

Согласно статье 8-1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за выгул собак без поводка (а в случае, если собака выше 40 см в холке, то и без намордника) в общественных местах владельца животного могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей.

Напомним, в конце марта петербургское Заксобрание приняло решение направить в Государственную думу предложение о создании в России единого реестра домашних животных. По мнению автора инициативы депутата Алексея Макарова ("Единая Россия"), такой механизм позволит упростить поиск животного в случае его потери, а также сократить число бездомных животных.

фото: комитет по вопросам законности Петербурга