Беглов посетил церемонию прощания с директором музея "Смольный"

Церемония прощания с директором Историко-мемориального музея "Смольный" Николаем Третьяковым прошла 29 апреля в Смольном соборе, сообщила пресс-служба городской администрации. Мероприятие посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, сотрудники исполнительных органов власти, а также представители культурного и научного сообщества.

Беглов выразил свои соболезнования родным и близким Третьякова и напомнил о его вкладе в развитие знаковых для Петербурга музеев. В частности, при Третьякове проходили реставрации музейных комплексов в Гатчине и Павловске.

"Интеллигентный и отзывчивый человек, он был настоящим петербуржцем и навеки оставил свой след в истории города. Светлая память о нем всегда будет жить в Петербурге", - заявил градоначальник.

По словам Беглова, именно Николаю Третьякову принадлежала идея создать музей в Бункере Жданова.

"Он [бункер] свое назначение полностью потерял, мы его рассекретили. Бункер находится в 12 метрах под землёй. Вот тогда Николай Сергеевич предложил: а давайте сделаем музей? И ему это удалось. Он не просто восстановил помещения. Они стали интерактивными, наполненными историей нашего города, интересными для молодого поколения и детей", - сказал губернатор.

Беглов также рассказал, что, когда ему самому приходилось проводить экскурсии по бункеру, то он опирался на знания, полученные от Третьякова. Напомним, открытие историко-художественной неорамы "Объект "Павильон" (Бункер А.А. Жданова)" состоялось 27 января 2019 года, в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Через год экспозицию обновили и дополнили.

О смерти директора Историко-мемориального музея "Смольный" Николая Третьякова стало известно 24 апреля. Ему было 79 лет. Третьяков является автором более 50 научных работ, посвященных русской культуре. Он возглавлял музей-заповедник "Гатчина" с 1982 по 1997 год, затем с 1997 по 2012 год руководил музеем-заповедником "Павловск". В 2012 году перешел в музей "Смольный", которым руководил вплоть до своей смерти.

фото с сайта Смольного