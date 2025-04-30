Собственникам жилья разрешили проводить собрания с помощью ГИС ЖКХ

Законодательное собрание Петербурга в третьем, окончательном чтении приняло закон, который позволяет проводить общие собрания собственников жилья с помощью сервиса ГИС ЖКХ, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующее решение было принято на заседании 30 апреля. Документ отправлен на подписание губернатору.

Голосование по вопросам повестки ОСС будет проходить в МФЦ. Там будут организованы специальные места, где будет предоставляться доступ к ГИС ЖКХ. Порядок осуществления доступа будет определять правительство Петербурга. Инициатива была разработана в Смольном.

Законопроект о доступе собственников жилья к ГИС ЖКХ для проведения собраний был принят парламентом в первом чтении 16 апреля. Некоторые депутаты высказывали мнение, что многим голосовать на ОСС через визит в МФЦ может быть менее комфортным, чем привычный вариант со сбором бюллетеней. Сейчас в городе насчитывается около 60 таких центров.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о жалобах петербуржцев на работу управляющие компании из-за подозрений в фальсификации протоколов собраний собственников квартир в МКД. В Смольном рекомендовали горожанам обращаться по таким вопросам в суд.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру