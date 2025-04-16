Петербуржцы смогут проводить собрания собственников жилья с помощью ГИС ЖКХ

Законодательное собрание Петербурга 16 апреля в первом чтении приняло законопроект о возможности владельцев недвижимости в многоквартирных домах использовать государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для проведения общих собраний собственников жилья. Соответствующий документ был поддержан большинством голосов в первом чтении, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Предполагается, что при реализации такой возможности собственники жилья смогут принять участие в ОСС в с помощью ресурсов МФЦ. Там для этих целей могут организовать рабочие пространства. Норму хотят закрепить в городском законе о жилищной политике. Порядок проведения этой процедуры будет определять правительство города. Дополнительных средств из бюджета на реализацию такой нормы не потребуется, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко, сейчас в городе насчитывается более 60 отделений МФЦ. Принятие закона позволит сделать процесс голосования на ОСС проще и удобней, добавил Сухенко.

Собрания собственников жилья в многоквартирных домах периодически становятся объектом интереса правоохранительных органов. В частности, из-за случаев подделки протоколов голосования. Однажды, например, о таком случае заявил вице-спикер Заксобрания Павел Иткин, который обнаружил "свою" подпись в голосовании, в котором не принимал участие. Вице-губернатор Евгений Разумишкин, который курирует сферу ЖКХ, предложил петербуржцам обращаться в суд, если они имеют претензии к своим управляющим компаниям, в том числе из-за собраний собственников.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру