Законопроект об увеличении выплат студенческим семьям прошел первое чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 30 апреля приступили к обсуждению проекта закона об увеличении размера ежемесячных выплат для студенческих семей до 18749 рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас размер этой меры поддержки составляет чуть более 5,2 тысячи рублей. Также инициатива уточняет определение студенческой семьи.

Сегодня в действующей редакции Социального кодекса размер выплаты составляет 3457 рублей, ежегодно эта сумма индексируется. На 2025 год с учетом индексации размер выплаты составляет 5259 рублей. Рассматриваемый законопроект предлагает повысить выплату до размера величины прожиточного минимума для детей, который ежегодно устанавливает правительство Петербурга. Также инициативой собираются уточнить, что студенческие семьи - это те, в которых оба родителя (или единственный родитель) проходят обучение в высших учебных заведениях по программам бакалавриата или специалитета.

Сам документ был внесен в городской парламент в середине апреля. В Смольном повышение выплат студенческим семьям обсуждали еще осенью 2024 года. Предполагается, что поправку о размере меры поддержки распространят на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру