В Петербурге изменят границы округов для думских выборов

Центризбирком опубликовал на своем сайте графическую схему перенарезки одномандатных избирательных округов для проведения выборов в Государственную думу. В Петербурге особенно заметные изменения охватят исторические районы.

Западный избирательный округ теперь будет охватывать территории Кронштадтского, Красносельского и Петродворцового районов. Центральный округ расположится в Василеостровском и Кировском районах, а также в трех муниципалитетах Адмиралтейского района. Южный округ сохранит в составе Московский и Пушкинский районы и займет два муниципалитета в Адмиралтейском районе.

В состав Юго-Восточного округа, помимо Колпинского и Фрунзенского районов, также войдут четыре МО в Центральном районе. Другие два МО отойдут Северному округу, в состав которого также войдут два МО в Калининском, пять МО в Выборгском районах и Петроградский район целиком.

Восточный округ займет территории Невского района и двух МО в Красногвардейском районе. Северо-Восточный округ соберут из трех МО в Выборгском районе, пяти МО в Калининском и трех МО в Красногвардейском районах. Наконец Северо-Западный округ раскинется на территориях Курортного и Приморского районов.

Ранее стало известно, что в Петербурге останется восемь одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму, как и прежде. О перенарезке границ округов ранее говорил спикер Законодательного собрания Александр Бельский, объясняя необходимость процедуры изменениями в численности жителей города.





Существующая и предложенная Центризбиркомом схема нарезки избирательных округов / Изображения: Google Maps и сайт ЦИК

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру