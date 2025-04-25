В Петербурге депутатов Госдумы изберут по восьми одномандатным округам

Количество одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму осталось в Петербурге прежним, сообщил 25 апреля глава Горизбиркома Максим Мейксин со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии. Избирать депутатов в Северной столице будут, как и прежде, по восьми округам.

"В рамках принятого решения на территории Санкт-Петербурга расположено восемь одномандатных избирательных округов", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Указанное количество соответствует существующему и сейчас. В Петербурге существует восемь одномандатных округов, это Восточный, Западный, Северный, Северо-Восточный, Северо-Западный, Центральный, Юго-Восточный и Южный округа. По ним на выборах в Госдуму в 2021 году были избраны депутаты Оксана Дмитриева, Елена Драпеко, Евгений Марченко, Виталий Милонов, Михаил Романов, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко и Николай Цед.

В начале марта спикер Заксобрания Александр Бельский предрек перенарезку избирательных округов для выборов в Госдуму и в ЗакС, которые должны состояться в 2026 году. Предполагаемое изменение границ он связал с изменением численности избирателей в Петербурге. ЗАКС.Ру рассказывал об этой процедуре.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру