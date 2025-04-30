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Новости 14:09

СК утвердил обвинительное заключение директору школы, где на ученика упал тир

фото ЗакС политика СК утвердил обвинительное заключение директору школы, где на ученика упал тир

Следственный отдел по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Петербургу завершил расследование уголовного дела о халатности в отношении директора школы, в которой на ученика второго класса упал тир, сообщила пресс-служба ведомства 30 апреля. Дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.

Директора школы обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По этой статье ей может грозить лишение свободы до 5 лет.

По версии следствия, директор без надлежащего согласования допустила размещение игрового тира на втором этаже школы. При этом плохо закрепленную конструкцию никто не контролировал, в результате чего она упала на ученика второго класса в феврале 2025 года. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с различными травмами, включая травму голову. 

Как отмечается в публикации ведомства, следствие собрало доказательства, подтверждающие причастность обвиняемой к преступлению. Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в середине апреля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки и обстоятельствах получения травмы головы учеником школы в Пушкине. Пострадавший заявил, что ему разбил об голову телефон  один из учителей.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Петербургу


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