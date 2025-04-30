СК утвердил обвинительное заключение директору школы, где на ученика упал тир

Следственный отдел по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Петербургу завершил расследование уголовного дела о халатности в отношении директора школы, в которой на ученика второго класса упал тир, сообщила пресс-служба ведомства 30 апреля. Дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.

Директора школы обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По этой статье ей может грозить лишение свободы до 5 лет.

По версии следствия, директор без надлежащего согласования допустила размещение игрового тира на втором этаже школы. При этом плохо закрепленную конструкцию никто не контролировал, в результате чего она упала на ученика второго класса в феврале 2025 года. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с различными травмами, включая травму голову.

Как отмечается в публикации ведомства, следствие собрало доказательства, подтверждающие причастность обвиняемой к преступлению. Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в середине апреля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки и обстоятельствах получения травмы головы учеником школы в Пушкине. Пострадавший заявил, что ему разбил об голову телефон один из учителей.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Петербургу