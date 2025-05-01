С улицы Дыбенко вывезли полтонны химотходов, загрязнивших почву

Специалисты ГБУ "Экострой", подведомственного городскому комитету по природопользованию, вывезли почти полтонны опасных химических отходов с улицы Дыбенко, сообщила пресс-служба учреждения 1 мая. Разлитое вещество успело загрязнить почву.

Сообщение об обнаружении емкостей с неизвестным веществом у дома № 9 и дома № 11 по улице Дыбенко в комитет направила администрация Невского района 30 апреля. Выехав на место, сотрудники ГБУ "Экострой" обнаружили 22 пластиковых канистры на контейнерных площадках для твердых бытовых отходов. Они также зафиксировали загрязнение почвы в связи с разливом неизвестного химвещества.

Судя по маркировке на канистрах, в них была разлита соляная кислота. Как отмечается в публикации, вещество представляет угрозу для окружающей среды и опасность для людей, а также животных и растений. Для минимизации воздействия опасного вещества сотрудники "Экостроя" дезактивировали место разлива и тщательно упаковали канистры для транспортировки.

Всего с места аварии было вывезено 470 кг химических отходов.

Теперь вопросом оставления опасных отходов занялась полиция. Сотрудники ОМВД России по Невскому району устанавливают виновных в происшествии.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по факту попадания нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов в устье реки Смоленки. В начале апреля, комитет по природопользованию сообщал о ликвидации разлива нефтепродуктов в реке.

Анастасия Луценко, фото: группа "Экостроя" "Вконтакте"