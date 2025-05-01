Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

Петербургское отделение КПРФ провело 1 мая церемонию возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину на площади перед Финляндским вокзалом. На мероприятии перед собравшимися выступили глава регионального отделения, депутат Законодательного собрания Роман Кононенко и его коллега Вячеслав Бороденчик.

Мероприятие началось ровно в 12:00. Парламентарии встали спиной к монументу и обратились с речами к единомышленникам. Первым выступил Кононенко. Его представили, в том числе, как руководителя фракции КПРФ в ЗакСе. Напомним, летом 2024 года во фракции случился раскол, в результате которого должность официального главы перешла Ирине Ивановой. Кононенко и Бороденчик с подобной ситуацией не согласились.

Коммунист поздравил собравшихся с праздником и отметил, что 1 Мая — день борьбы. "День борьбы трудящихся, день борьбы рабочих за свои права. Это день, который символизирует, что те социальные права и гарантии, которые есть сейчас у трудящегося населения, достались нам не просто так. Они достались борьбой рабочих, борьбой трудящихся всего мира, <...> которые выходили и боролись за свои права", — подчеркнул он.

Кононенко заявил, что привычные социальные блага в виде отпусков, восьмичасового рабочего дня и декретных отпусков для женщин "были изобретены в нашей Советской стране, в первом в мире социалистическом государстве".

Вслед за Кононенко настал черед держать речь Бороденчику. Он отметил, что торжества проходят в знаменательный год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В целом его выступление было посвящено событиям времен войны и, отдельно, празднованию Первомая в Ленинграде 1945 года. Бороденчик выразил уверенность, что подвиг народа был связан с верой "в идею социализма, в идею победы честного свободного труда".

Третьим спикером стал секретарь городского отделения ЛКСМ Александр Рогожкин, который внезапно вынырнул из толпы и встал рядом с обоими депутатами. Он поделился размышлениями о том, как неназванные оппоненты "пытаются поменять символы Великой Победы".

— Всё меньше мы видим красных ленточек 9 Мая, и то же самое они делают с Первомаем, — пожаловался он.

В качестве примера Рогожкин сослался на анонс мероприятия, проводимого "в одном из городов" конкурирующей политической партией. "Там всё, там товарищеский матч по футболу, выпечка, соревнования, Русский Халк, — кипятился оратор. — Всё, что угодно, кроме солидарности, кроме реальной борьбы, вот это они хотят нам подсунуть". Попутно он высказал мнение об актуальности классовой борьбы "в рамках закона".

По завершении речи соратника слово вновь взял ненадолго Кононенко, который заявил, что "Русский Халк — это не наши методы" и что коммунисты никогда не станут отмечать Первомай подобным образом.

Затем собравшиеся перешли к возложению цветов. В первом ряду с красными гвоздиками встали, в том числе, Кононенко и Бороденчик. После них настал черед их соратников. Среди последних был замечен экс-депутат МО "Ульянка" Александр Михайлов, который пришел на мероприятие в полицейской форме.











Андрей Казарлыга, фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру