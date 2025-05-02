Футбольная команда правительства Петербурга сыграла вничью с силовиками

На стадионе парка "Дубки" в Сестрорецке состоялся товарищеский футбольный матч между командой правительства Петербурга и командой руководителей силовых структур, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Итогом игры стал счет 3:3, рассказал в своих соцсетях депутат Заксобрания Петербурга Александр Ходосок.

"Игра получилась напряженной и зрелищной – на поле царил азарт, но главным оставалось уважение к сопернику и общая цель: почтить память героев, отстоявших нашу Родину", - написал Ходосок в своем Telegram-канале.

Среди игроков команды правительства оказался председатель Заксобрания Александр Бельский, который с недавнего времени входит в руководство Российского футбольного союза и возглавляет городскую Федерацию футбола, а также глава администрации Курортного района Александр Забайкин.

Судя по фотографиям, участники встречи перед началом матча вышли на поле с портретами участников Великой Отечественной войны. Ранее в РФС анонсировали проведение акции "Бессмертный полк" во время крупных футбольных матчей.

Константин Леньков / Фото: Александр Ходосок