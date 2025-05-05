Наехавшую на пешехода на Рубинштейна отправили под стражу

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для женщины, которая на "Мерседесе" наехала на посетителей заведения на улице Рубинштейна, сообщила объединенная пресс-служба судов 5 мая. Она пробудет под стражей как минимум до 3 июля.

По версии следствия, обвиняемая Ирина Кулаго наехала на пешехода, стоявшего на тротуаре у дома 24 по улице Рубинштейна ночью 3 мая. В результате наезда пострадавший получил травму голеностопа, а также было нарушено спокойствие неопределенного круга лиц. Действовала женщина якобы из хулиганских побуждений.

Кулаго была задержана 4 мая, тогда же ей предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Женщина при поддержке своего адвоката запросила в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определённых действий. В качестве обоснования отмечалось, что Кулаго, будучи гражданкой РФ, постоянно проживает на территории Петербурга, трудоустроена, имеет две малолетних детей. Сторона защита также подчеркнула, что задержанная от сотрудников полиции не скрывалась, а также не намерена продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей и потерпевшего и скрываться от следствия.

Суд доводы Кулаго и ее защитника не убедили – ходатайство удовлетворено не было, женщина проведет пробудет под стражей минимум 2 месяца.

Напомним, что изначально на Кулаго составили административный протокол по статье об отказе от медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП), но позже полицейские нашли основания для возбуждения уголовного дела.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру