ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:33

Наехавшую на пешехода на Рубинштейна отправили под стражу

фото ЗакС политика Наехавшую на пешехода на Рубинштейна отправили под стражу

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для женщины, которая на "Мерседесе" наехала на посетителей заведения на улице Рубинштейна, сообщила объединенная пресс-служба судов 5 мая. Она пробудет под стражей как минимум до 3 июля.

По версии следствия, обвиняемая Ирина Кулаго наехала на пешехода, стоявшего на тротуаре у дома 24 по улице Рубинштейна ночью 3 мая. В результате наезда пострадавший получил травму голеностопа, а также было нарушено спокойствие неопределенного круга лиц. Действовала женщина якобы из хулиганских побуждений.

Кулаго была задержана 4 мая, тогда же ей предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Женщина при поддержке своего адвоката запросила в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определённых действий. В качестве обоснования отмечалось, что Кулаго, будучи гражданкой РФ, постоянно проживает на территории Петербурга, трудоустроена, имеет две малолетних детей. Сторона защита также подчеркнула, что задержанная от сотрудников полиции не скрывалась, а также не намерена продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей и потерпевшего и скрываться от следствия.

Суд доводы Кулаго и ее защитника не убедили – ходатайство удовлетворено не было, женщина проведет пробудет под стражей минимум 2 месяца.

Напомним, что изначально на Кулаго составили административный протокол по статье об отказе от медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП), но позже полицейские нашли основания для возбуждения уголовного дела

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 мая
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама