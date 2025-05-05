Глава ФСИН представил нового начальника петербургского управления

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев 5 мая представил коллективу УФСИН по Петербургу и Ленобласти нового руководителя управления Геннадия Сальчука, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. В мероприятиях по видеосвязи приняли участие губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Президент подписал указ о назначении Сальчука на должность 25 апреля. Он руководил управлением в статусе временно исполняющего обязанности после ухода предыдущего начальника Игоря Потапенко, занявшего пост вице-губернатора Петербурга.

– Имеющийся профессиональный и жизненный опыт призван стать хорошим подспорьем и помочь Геннадию Владимировичу при вхождении в должность, в руководстве подчиненными подразделениями и учреждениями. Геннадий Владимирович, вы в достаточной степени владеете информацией о положении дел в подразделениях, знакомы с их коллективами. Теперь вам уже в статусе руководителя предстоит продолжить реализацию мероприятий в учреждениях, последовательно повышая эффективность их деятельности, - приводит слова Гостева пресс-служба УФСИН.

Сальчук работает в органах уголовно-исполнительной системы с 1994 года. До назначения на должность руководителя регионального управления он более четырех лет был заместителем начальника УФСИН по Петербургу и ЛО. По словам директора ведомства, Сальчуку предстоит сделать упор в работе на изоляции лиц, пребывающих в учреждениях УФСИН, а также на поддержании правопорядка и на работе с личным составом. Гостев подчернул, что осужденных важно обеспечить занятостью, направленной, в частности, на решении государственных задач. Например, в интересах отечественного оборонно-промышленного комплекса. В ходе выступления Гостев также поблагодарил губернаторов Петербурга и Ленинградской области за содействие в работе ведомства.

Напомним, предыдущий руководитель УФСИН Игорь Потапенко занимал свою должность около 15 лет. В ноябре 2024 года губернатор Беглов назначил его на пост вице-губернатора, в зону ответственности которого входит силовой блок в правительстве города. Подробнее о биографии Потапенко - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: УФСИН