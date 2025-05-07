Щербакова не станет требовать извинений от Паялина

Экс-глава МО "Большая Охта" Мария Щербакова изменила требования в своем иске о защите чести и достоинства к бывшему коллеге Николаю Паялину. В частности, Щербакова больше не настаивает на принесении ей публичных извинений, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Внести корректировки в исковое заявление просила представитель истца во время предварительного заседания Красногвардейского районного суда 7 мая.

Щербакова по-прежнему намерена добиться от Паялина компенсации в размере 100 тысяч рублей за нравственные страдания, которые принесли ей неосторожные высказывания бывшего муниципала. Ни Паялин, ни его представитель на судебное заседание не явился. Гражданский иск начнут рассматривать по существу 23 июля.

Поводом для обращения в суд стало негативное высказывание в адрес Щербаковой во время заседания муниципального совета в апреле 2024 года. Факт оскорбления уже установил суд, оштрафовав Паялина по обращению прокуратуры.

Напомним, экс-депутат Законодательного собрания Щербакова избралась в муниципальный совет Большой Охты в результате дополнительных выборов в сентябре 2022 года. После прихода в муниципалитет она возглавила совет - Паялин сложил полномочия главы по собственному желанию. В 2024 году в новый созыв местного совета не прошли ни Паялин, ни Щербакова.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру