Экс-глава Большой Охты Щербакова судится с бывшим коллегой за 100 тысяч рублей

Красногвардейскому районному суду Петербурга предстоит рассмотреть гражданский иск бывшей главы МО "Большая Охта" Марии Щербаковой к ее предшественнику на этом посту Николаю Паялину, выяснил ЗАКС.Ру. Щербакова хочет отсудить у него моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей за оскорбление, которое Паялин позволил произнести в адрес Щербаковой в апреле 2024 года во время заседания муниципального совета. Ранее факт оскорбления (ст. 5.61 КоАП) установил мировой судья, который оштрафовал муниципала.

"Действиями Паялина Н.Л. Щербаковой М.Д. были причинены нравственные страдания, что выразилось в чувстве внутреннего психологического дискомфорта, переживаниях, которые привели к ухудшению внутреннего и внешнего комфорта жизни - чувстве унижения, волнения, тревоги, стыда, подавленного настроения. Физические страдания выразились в общем ухудшении самочувствия, повышении давления, бессоннице", - говорится в иске Щербаковой, сообщила ЗАКС.Ру глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Сам иск был подан еще в августе 2024 года, однако с тех пор рассмотрение неоднократно переносилось. Первое предварительное заседание назначено на 26 февраля, говорится в карточке на сайте суда.

Напомним, Щербакова избралась в муниципальный совет Большой Охты в результате дополнительных выборов в сентябре 2022 года. До этого она была депутатом Законодательного собрания. После прихода в муниципалитет она возглавила совет - Паялин сложил полномочия главы по собственному желанию. Спустя некоторое время отношения между двумя муниципалами испортились. В новый созыв местного совета не прошли ни Паялин, ни Щербакова. Первому отказали в регистрации, а Щербакова сама снялась с выборов после того, как ей предложили другую должность в структуре районной администрации.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру