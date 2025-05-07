Петербуржцев могут ожидать сбои в интернет-соединении в праздничные дни

На возможные сбои интернет-соединения в центре Петербурга на время репетиций и проведения мероприятий в честь Дня Победы обратил внимание жителей города подведомственный комитету по транспорту Городской центр управления парковками (ГЦУП) 7 мая. Другие ведомства пока не делали официальных заявлений на этот счет.

"Рекомендуем заранее пополнить парковочный счёт в приложении "Парковки Санкт-Петербурга" на случай временных сбоев интернет-связи. Также напоминаем о возможности оплатить парковочные сессии с помощью СМС или через паркоматы", - говорится в публикации ГЦУП.

Издание "Деловой Петербург" обратилось в комитет по информатизации и связи по вопросу возможного ограничения доступа к мобильному интернету. В ведомстве сообщили, что по их линии подобных мероприятий не планируется. Там также подчеркнули, что об ограничениях на федеральном уровне могут сообщить операторы связи, работа которых не регулируется Смольным.

Представители "большой четверки" операторов отказались давать комментарии изданию по этому вопросу. При этом источник "Делового Петербурга" на рынке уточнил, что решения об отключении и ограничении доступа к интернету принимаются в контрольно-надзорных органах.

Напомним, что из-за празднования Дня Победы в Петербурге будут введены ограничения в разных сферах. Так, 9 мая сразу несколько торговых комплексов в центре города временно приостановят свою работу. Также из-за празднования Дня Победы с 6 по 10 мая в отдельных районах Петербурга будет запрещено управлять электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности.

Анастасия Луценко, фото: unsplash