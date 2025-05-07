Регионам хотят разрешить решать, сколько животных может проживать в квартире

Сенатор от Тамбовской области Александр Никитин вместе с Тамбовской областной думой внесли в Госдуму законопроект, позволяющий наделить регионы правом самостоятельно определять предельное количество животных в квартире. Карточка инициативы появилась в электронной базе Госдумы 7 мая.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на данный момент предельное количество домашних животных в жилых помещениях определяется исходя из возможности владельца обеспечить питомцев всеми необходимыми условиями в соответствии с ветеринарными и санитарными нормами. По словам авторов законопроекта, несмотря на это, имеют место нарушения требований к содержанию животных, а также ущемление прав и интересов лиц, проживающих с ними в одном пространстве.

Они подчеркивают, что из-за отсутствия в законодательстве закрепленных критериев для определения предельного количества домашних животных между соседями возникают споры, которые могут доходить до суда.

"При этом судебная практика по данному вопросу достаточно противоречива. Все это свидетельствует о недостаточной урегулированности данной сферы правоотношений", - заключили авторы законопроекта.

Вопрос регулирования сферы домашних животных волнует не только тамбовских законодателей. В конце марта петербургское Заксобрание приняло решение направить в Госдуму предложение о создании в России единого реестра домашних животных. По мнению автора инициативы депутата Алексея Макарова ("Единая Россия"), такой механизм позволит упростить поиск животного в случае его потери, а также сократить число бездомных животных.

Анастасия Луценко, фото: unsplash