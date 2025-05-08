Прокурор Ленобласти взял на контроль восстановление горевшего дома в Приморске

Восстановление квартир многоэтажного жилого дома на Выборгском шоссе в Приморске находится на контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского, сообщила 8 мая пресс-служба областной прокуратуры. В конце марта в доме произошел пожар.

В публикации прокуратуры отмечается, что 7 мая администрация Приморского городского поселения Выборгского района Ленобласти заключила муниципальный контракт на проведение ремонта в пострадавших от огня квартирах. В соответствии с договором, подрядчик обязан завершить работы до 1 октября 2025 года.

Прокуратура организовала надзор за исполнением контракта на ремонт пострадавших квартир. Кроме того, надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдения прав жильцов, временно переселенных на время проведения ремонта. Этот вопрос также находится на контроле прокурора Ленобласти.

Напомним, что пожар в многоэтажном доме на Выборгском шоссе в Приморске произошел 27 марта. Он затронул четыре квартиры на третьем и четвертом этажах здания, общая площадь горения составила порядка 180 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека. По факту происшествия следственный отдел по Выборгу СУ СК России по Ленобласти возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти