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Новости 17:29

В поездах Москва-Петербург увеличат число мест из-за проблем с авиасообщением

фото ЗакС политика В поездах Москва-Петербург увеличат число мест из-за проблем с авиасообщением

РЖД предоставят дополнительные места в поездах сразу по нескольким направлениям в связи с ограничением авиасообщения, сообщила 8 мая пресс-служба компании. Увеличение количества билетов коснется в том числе составов, курсирующих между Москвой и Петербургом.

"На данный момент в составы поездов включены дополнительные вагоны на направлениях Москва – Санкт-Петербург – Москва, Адлер – Москва, Казань – Москва, Нижний Новгород – Москва и других", - говорится в сообщение РЖД.

Всего пассажирам предложат порядка 5 тысяч дополнительных мест в период с 7 по 12 мая. При этом в компании подчеркнули, что на данный момент дефицита билетов не наблюдается.

Напомним, что проблемы с авиасообщением связаны с вводившимися 6 и 7 мая ограничениями в ряде аэропортов страны, включая столичные Жуковский, Шереметьево и Внуково. В связи с этим петербургский "Пулково" работал в качестве запасной стоянки для перенаправленных рейсов. 

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, всего за это время "Пулково" принял 108 таких самолетов. К вечеру 7 мая стало известно, что петербургский аэропорт обслужил 90% перенаправленных рейсов. Ожидается, что все воздушные суда должны вылететь в аэропорты первоначального назначения до 18:00 8 мая.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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