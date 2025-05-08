В систему "Единой карты петербуржца" за 80 млн рублей внедрят сервисы для детей

На развитие системы "Единая карта петербуржца" (ЕКП) в 2025 году потратят 81,4 млн рублей, обратил внимание "Коммерсантъ" 8 мая. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок 7 мая.

Подрядчика на выполнение работы по развитию системы ЕКП ищет ГСУ "Центр информационного сопровождения", подведомственное комитету по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга. Он должен будет разработать два новых сервиса для детей: "Видеоматериалы" и Волонтер".

Первый раздел позволит осуществлять просмотр видео в системе с последующей проверкой полученных знаний. Сервис "Волонтер" предоставит возможность выполнять добрые дела и фиксировать их на карте. Кроме того, подрядчик должен будет адаптировать разделы "Магазин поощрений" и "Афиша", внедрив в них подразделы для детей.

Также должны быть модернизированы "Личный кабинет ребенка" и "Личный кабинет Держателя ЕКП" в соответствии с новыми разделам. Обновят и комплекс задач "Спорт", а в "Электронном каталоге партнеров" добавят логотипы "Серебряный возраст" на карточки партнеров, участвующих в программе. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, какие музеи можно посетить в рамках программы.

Все работы должны быть выполнены до 12 декабря 2025 года.

Ранее Смольный сообщал, что за шесть лет с момента запуска ЕКП ее держателями стали 1,8 млн человек. Как подсчитал ЗАКС.Ру, их количество за 2024 год выросло лишь на 100 тысяч человек.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного