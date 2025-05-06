За год число пользователей "Единой карты петербуржца" выросло на 6%

Спустя шесть лет после запуска "Единой карты петербуржца" ее держателями стали 1,8 млн человек, сообщили в администрации Петербурга 6 мая. Ей пользуется примерно каждый третий житель Северной столицы. Ежемесячно с помощью ЕКП оплачивают свыше 5 млн поездок в метро и порядка 3 млн поездок на наземном транспорте. В Смольном уточняют, что сейчас партнерами карты являются почти 700 организаций и компаний, которые представляют владельцам ЕКП скидки до 50%. Еще 150 партнеров предоставляют особенные условия в рамках программы лояльности платежной системы "Мир".

Сейчас у "Единой карты петербуржца" есть два "возрастных" направления. Кроме обычной карты, люди пожилого возраста могут оформить специальную карту в рамках программы "Серебряный возраст", а также детские карты "ЕКПшка". Участники программы "Серебряный возраст" с момента появления карт в сентябре 2024 года оформили более 150 тысяч карт. Также с весны для обладателей "серебряных" карт доступны сертификаты для посещения музеев по сертификату на 1,5 тысячи рублей. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, какие музеи можно посетить с помощью этой карты.

Отметим, судя по данным Смольного, аудитория "Единой карты петербуржца" за год выросла лишь на 100 тысяч человек. В мае 2024 года в администрации заявили, что ей пользуется порядка 1,7 млн человек. Тогда по подсчетам чиновников картой, как и сегодня, пользовался каждый третий житель Петербурга.

Константин Леньков / Фото Смольный